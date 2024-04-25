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Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе МТС Линк

Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе МТС Линк

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе МТС Линк. К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска.

Онлайн-приемная ГИТИСа – это часть творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», организованная с целью создания равных условий для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты на поездку на первый тур прослушивания в Москву. Такой возможностью воспользовались свыше 200 старшеклассников и выпускников ПФО и ЮФО. Цифровые консультации со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой проходили в онлайн-формате на платформе МТС Линк.

Первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа среди татарстанских участников прошли Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Им было предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. На онлайн-консультации ребята читали отрывки из классических произведений Николая Гоголя и современную прозу уроженки Казани Гузель Яхиной, рассказывали стихотворения Веры Полозковой и Владимира Маяковского, а также басни Ивана Крылова и Сергея Михалкова.

«Уже несколько лет подряд Татарстан остается самым активным участником онлайн-приемной ГИТИСа в проекте «Поколение М». Благодаря цифровым технологиям, в проекте участвуют все больше абитуриентов из самых разных уголков республики. В этом году наш регион представляли около 30 человек из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, пгт Актюбинский и Лениногорска. Так, онлайн-формат вступительных консультаций дает возможность любому подростку, будь он из крупного города или глубинки, попробовать свои силы и стать ближе к театральной карьере», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

О проекте МТС «Поколение М»
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

О компании МТС Линк
Включает в себя сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер.

О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.

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