Три тысячи елабужан подключили к высокоскоростному интернету

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в 8-м микрорайоне Елабуги. 3000 человек, проживающих в пятиэтажках на улицах Молодежная, Строителей, проспектах Мира и Нефтяников, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

Специалисты провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах 8-го микрорайона Елабуги. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут экономить на связи до 40% ежемесячно, объединив в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр KION с эфирными телеканалами и большой библиотекой фильмов.