Важное в РТ
· Служба новостей

Три тысячи елабужан подключили к высокоскоростному интернету

Три тысячи елабужан подключили к высокоскоростному интернету

Фото: ПАО МТС

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в 8-м микрорайоне Елабуги. 3000 человек, проживающих в пятиэтажках на улицах Молодежная, Строителей, проспектах Мира и Нефтяников, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

Специалисты провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах 8-го микрорайона Елабуги. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут экономить на связи до 40% ежемесячно, объединив в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр KION с эфирными телеканалами и большой библиотекой фильмов.

«МТС постоянно развивает свою инфраструктуру на территории всего Татарстана. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу татарстанцев сократить затраты на связь и ТВ. Так, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединяя в один «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION. Тем более, это еще и удобно – можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Известный стилист Рогов в Казани застрял в лифте ЖК «Салават Купере»

Интересное в Казани

день назад

Секреты короны: что приносят женские конкурсы кроме победы

санитарная обработка от клопов

Лонгриды

день назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

день назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

криолиполиз цена в Самаре

Новости Казани

день назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

2 часа назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Новости Татарстана

день назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

21 час назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Лонгриды
день назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

19 минут назад

В казанских поселках проведут реконструкцию двух мостов

Интересное в Казани

день назад

Секреты короны: что приносят женские конкурсы кроме победы

Новости Татарстана

29 минут назад

Встретим весну здоровыми!

Новости Татарстана

54 минуты назад

Губернатор Белгородской области поблагодарил руководство РТ за поддержку
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
5 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в зоне риска из-за подтопления оказались 132 участка дорог

Новости Казани

2 часа назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Новости Казани

3 часа назад

Бизнес-зал аэропорта Казани отремонтируют за 25 млн рублей

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
4 дня назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта