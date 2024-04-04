Топ специальностей врачей, к которым чаще всего записывались пользователи Казани в 2023 году

Медицинская компания СберЗдоровье, являясь одним из лидеров Medtech-рынка России, проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Казани и на основании обезличенных данных за 2023 год выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы. СБЕР ЕАПТЕКА также изучила спрос на препараты по некоторым из этих направлений.

Наиболее популярными в 2023 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали врачи гинеколог, невролог, дерматолог, отоларинголог и уролог. Анализ поведения пользователей сервиса показал, что при выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу, который основывается на оценке и почти 14 тыс. отзывов по итогам более 88 тыс. очных приёмов, оформленных через СберЗдоровье. Также востребованными фильтрами являются: стоимость приема, пол врача и специальность.

На онлайн-прием чаще всего записывались к терапевту и педиатру — дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на поход в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ и гриппа.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Алёна Паршина: “По данным наших аналитиков, более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. Также в последнее время появляется всё больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. Таким образом дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более удобной и результативной для пациента. Такое развитие телемедицины способствует снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях”.

В лидирующие позиции по записи на онлайн-прием также вошли дерматолог, гинеколог и гастроэнтеролог. Несмотря на то, что прием этих врачей ассоциируется с очным, дистанционно к ним можно обратиться чтобы, например, получить информацию о заболевании, узнать “второе мнение” после постановки диагноза другим врачом, оценить динамику терапии и при необходимости её скорректировать, задать дополнительные вопросы, которые возникли после посещения врача, а также подготовиться к очному приему — узнать какие анализы или обследования лучше сдать заранее, чтобы визит был наиболее эффективным.

Что касается спроса на препараты, в Казани показатели продаж в СБЕР ЕАПТЕКЕ в штуках на средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта увеличились на 33% в 2023 году по отношению к 2022.

Также значительный рост отмечается в препаратах направления “дерматология” и “гинекология”. По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, жители Казани в 2023 году покупали препараты для лечения дерматологических заболеваний на 40% больше, чем в 2022. Спрос на средства для лечения гинекологических заболеваний в 2023 году вырос на 41% к показателям 2022 года. Эксперты сети связывают эти значения в том числе с увеличением числа партнерских точек.

Также выросли на 38% показатели продаж в СБЕР ЕАПТЕКЕ в Казани на седативные препараты в штуках в 2023 году к показателям 2022 года, категория антидепрессантов – на 54%. Обе группы на 42%. Из года в год наблюдается сезонность спроса только в категории седативных средств, высокий спрос зимой и более низкий – летом.