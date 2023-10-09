Татарстанское отделение Сбера запустило цикл встреч со студентами республики, в рамках которых проведут образовательные лекции по развитию цифровых и финансовых навыков. Первая лекция прошла для студентов КГЭУ, на тему: «Достижение целей».

Спикером выступил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Андрей Ширков. В ходе общения с топ-менеджером студенты узнали о том, как ставить себе цели и достигать их, как использовать искусственный интеллект в своих проектах, а также как развивать эмоциональную составляющую своей жизни.

На встрече обсудили какие навыки потребуются современному человеку, чтобы быть востребованным на рынке труда, и какие карьерные возможности предлагают компании группы Сбер.