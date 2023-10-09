Топ-менеджеры Сбера в Татарстане открыли серию встреч со студентами
Татарстанское отделение Сбера запустило цикл встреч со студентами республики, в рамках которых проведут образовательные лекции по развитию цифровых и финансовых навыков. Первая лекция прошла для студентов КГЭУ, на тему: «Достижение целей».
Спикером выступил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Андрей Ширков. В ходе общения с топ-менеджером студенты узнали о том, как ставить себе цели и достигать их, как использовать искусственный интеллект в своих проектах, а также как развивать эмоциональную составляющую своей жизни.
На встрече обсудили какие навыки потребуются современному человеку, чтобы быть востребованным на рынке труда, и какие карьерные возможности предлагают компании группы Сбер.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк
«Современная молодежь – это целеустремленные, яркие, креативные и прогрессивные люди. Мы регулярно встречаемся и всегда поддерживаем интересные студенческие инициативы, стремимся поделиться не только своим опытом, но и помочь открыть новые двери, определиться в выборе профессии и самореализации».