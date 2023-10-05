Телефонные мошенники угрожают сотрудникам российских компаний «утечкой» персональных данных

В ВТБ предупредили о новой мошеннической схеме Злоумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения якобы об утечке персональных данных. На самом деле их цель – вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить человека спасти деньги и затем заполучить их. Перевод средств при этом происходит через банкомат.

Мошенники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах от имени руководителя компании. В них сообщается, что сотрудники организации подверглись мошеннической атаке, в результате утечки средства на их банковских счетах и вкладах могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты. Потенциальную жертву при этом предупреждают о звонке выделенного куратора, который проинструктирует о дальнейших действиях по защите денег.

После этого мошенники звонят и представляются специалистом службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на безопасные счета, а часть передать специально направленному курьеру. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои средства.

«Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. Теперь они выдают себя за руководителей организаций, в которых работают потенциальные потерпевшие, уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов. Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным, например, по номеру 1000», - отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

Если возникают подозрения, что к учетной записи в ВТБ Онлайн получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя. Последующая разблокировка возможна самостоятельно через банкомат с использованием своей карты ВТБ, в отделении банка или через контакт-центр. Для дополнительной финансовой безопасности ВТБ рекомендует клиентам оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано и на случаи социальной инженерии.