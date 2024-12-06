Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Telecom Daily определило лидеров среди провайдеров домашнего интернета в Татарстане

Информационное аналитическое агентство Telecom ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться в Telegram

Информационное аналитическое агентство Telecom Daily провело ежегодное исследование качества в сетях ШПД-провайдеров России. В Татарстане эксперты оценивали работу домашнего интернета в двух городах – в Казани и Набережных Челнах. В Казани лидером рейтинга стал МТС.

В Казани средняя скорость Download в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, равняется 40,4 Мб/с. Средняя скорость в обратном канале — 53,3 Мб/с. В Набережных Челнахсредняя скорость Download составила 47,6 Мб/с., средняя скорость в обратном канале — 61,7 Мб/с.

Исследование оперирует несколькими критериями – эксперты замеряли пинг, или задержку сигнала, а также среднюю и максимальную скорость при загрузке или выгрузке данных в сеть. Для более наглядного сравнения провайдеров была использована система баллов, которые начислялись за каждый из критериев. Итоговая сумма зависела от числа операторов, попавших в рейтинг в данном регионе.

В результате максимальное количество баллов в Казани набрал МТС (34 балла), который и стал лидером по скорости и качеству предоставления услуги интернет-доступа. Второе место фактически поделили местные провайдеры «Телеком 21» (32 балла) и «Уфанет» (31 балла), за ними расположился «ЭР-Телеком» с 26 баллами. В Набережных Челнах максимальное количество баллов набрал «ЭР-Телеком» (19 баллов), второе место занял МТС (15 баллов), третье — «Ростелеком» (9 баллов).

В Набережных Челнах рассматривались данные, полученные в крупнейших ШПД-сетях: МТС, «ЭР-Телеком», «Ростелеком» и «Таттелеком». В Казани к этому списку добавились «Билайн», «Уфанет», «Телеком 21», Skynetwork.

Методология:
В географию исследования в этом году вошли десятки российских городов в центральной части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Во многих из них данные были проанализированы TelecomDaily впервые. В течение сентября-октября 2024 было проведено до миллиона замеров через приложение «Мегабитус» (Megabitus). В каждом городе учитывались только данные, собранные абонентами крупнейших сетей, — с долей рынка по числу пользователей не менее 10%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Интересное в Казани

день назад

Брекеты - больше не “страшилка”, а модный аксессуар: ортодонт из Казани объяснила, в каком возрасте лучше всего пройти лечение

защита на вентиляцию и канализацию в ванной комнате от насекомых заказать в москве

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Новости России

3 дня назад

Исследование ВТБ И РБК: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

пилон установка дома в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Лонгриды

день назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Новости Казани

2 часа назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района
Новости Татарстана
2 дня назад

Два жителя Казани чуть не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

В Казани двое мужчин едва не погибли в результа...

Новости Татарстана

2 часа назад

Многодетные семьи из Набережных Челнов могут получить земельные участки в других районах Татарстана

Новости России

21 час назад

Другие правила в роуминге: клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Турции весь декабрь

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане экс-замначальника ИК-5 осудили за получение взятки в виде iPhone 14 Pro Max

Новости Татарстана

3 часа назад

Бизнесмены из Татарстана получили 800 млн рублей финподдержки в цифровом виде
В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайши...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подростка госпитализировали после ссоры в школе

Новости Казани

17 часов назад

В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане увеличилось числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю
На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет
Важное в РТ
6 дней назад

На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет