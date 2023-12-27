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Tele2 включила на сети «новогодние» настройки

Tele2 включила на сети «новогодние» настройки

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2 подготовила сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу. Сегодня параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Татарстана, они будут действовать до 3 января. В этот период трафик в сети традиционно увеличивается, пик приходится на новогоднюю ночь.

Нагрузка на инфраструктуру Tele2 увеличивается в новогодние каникулы в среднем до 17%, поэтому оператор активирует дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также проводит работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети сохраняет высокие скорости мобильного интернета и позволяет обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Татарстана.

В предыдущие два года в новогоднюю ночь специалисты Tele2 фиксировали рост нагрузки на сеть, объем скачанного интернет-трафика увеличивается в 1,3 раза по сравнению с непраздничными выходными днями. Количество звонков в ночь с 31 декабря на 1 января, особенно в первый час нового года, становится больше на 20%, хотя их продолжительность уменьшается в среднем с 1,5 минут до 55 секунд.

Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 98% населения Татарстана. Жители региона и гости из других городов могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в привычном для них режиме.

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