Tele2, российский мобильный оператор, стал партнером всероссийского конкурса школьных команд, организованного Высшей Школой Экономики. Региональный отборочный этап интеллектуального состязания прошел в 27 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде и Казани. В этот раз темой мероприятия стал здоровый образ жизни.

Основная задача кейс-чемпионата – на практике пройти путь создания конкурентоспособной бизнес-идеи, сделать экономическое обоснование и проверить юнит-экономику, чтобы подготовить проект к реализации. Развитие универсальных для любой профессии навыков у учеников 9-11 классов происходит в форме проектной работы, предложения школьников оценивает жюри. Кто проходит в следующий этап решали эксперты из бизнес-структур, вузов и органов власти. Каждая инициатива ребят направлена на популяризацию здорового образа жизни и спорта с помощью инноваций и технологий. Жюри оценивало актуальность, изучение проблематики, оригинальность, детальность проработки и реалистичность реализации.

Tele2 как социально ориентированная компания традиционно поддерживает интеллектуальные состязания молодежи. В отборочном этапе в Нижнем Новгороде Tele2 отдельно выделила команду Shiny, ребята предложили создать в городе сеть спортивных залов, рассчитанных на одного посетителя. В них индивидуально могут заниматься те, кто стесняется тренироваться в фитнесс-клубах. В Казани Tele2 отметила идею казанской команды «Лидер», школьники предлагают сделать навесы для уличных спортивных площадок, чтобы использовать их можно было в любую погоду круглогодично. Команды в Нижнем Новгороде и Казани получили от мобильного оператора специальные призы за «Самый цифровой проект». Финалисты соревнований будут защищать свои проекты в Москве в декабре, где и определятся победители.

