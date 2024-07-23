Tele2 определила самые качающие села и деревни в Татарстане

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал 64 малых населенных пунктов Татарстана, где за прошедший год появились мобильная связь и интернет Tele2. Компания проанализировала объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 человек. Связь и мобильный интернет в этих населенных пунктах появились в 2023 году в рамках программы УЦН 2.0.

По оценке оператора, самым качающим оказалось село Малый Толкиш Чистопольского района. В месяц сельчане расходуют свыше 43 ГБ трафика на одного активного пользователя интернета. Второй среди самых интернет-активных деревень стала Вишневая Поляна Нурлатского района, здесь на одного абонента приходится 42 ГБ трафика. В тройку лидеров по потреблению мобильного интернета также попало село Чаксы в Мамадышском районе, где скачивают по 37,7 ГБ ежемесячно.

В первой пятерке самых интернет-активных малых населенных пунктов оказались Ивановское Зеленодольского района; Новый Мусабай Тукаевского района; Надеждино Пестречинского района, Семиозерка Высокогорского района; Суксу Высокогорского района.



По последним данным Tele2, каждый абонент Татарстана ежемесячно использует в среднем 19,1 ГБ мобильного интернета. То есть жители села Малый Толкиш и Чаксы оказались даже более активными интернет-пользователями, чем среднестатистический житель республики.



Оператор также оценил голосовую активность жителей малых населенных пунктов Татарстана в топ-5 самых разговорчивых вошли Семиозерка Высокогорского района; Новый Мусабай Тукаевского района; Ивановское Зеленодольского района; Смыловка Нижнекамского района; Шама Алексеевского района. Ежегодно для голосового общения они используют до 5800 часов разговоров по мобильному телефону.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Татарстана в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В результате жители малых населенных пунктов региона могут активно пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно.