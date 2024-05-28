Tele2 назвала самые популярные торговые центры Казани

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал потребление трафика абонентами компании в торговых центрах городов-миллионников в апреле. Результаты показали, что наибольшей популярностью среди клиентов Tele2 в Казани пользуются торговые центры Kazanmall, «Тандем» и «ПаркХаус». При этом женщины расходуют больше трафика во время шоппинга, чем мужчины, 55% потребляемых в ТЦ гигабайтов приходятся на представительниц прекрасного пола.

Tele2 продолжает улучшать интернет-покрытие в торговых центрах по всей России и регулярно проводит работы по обеспечению качественной связью людей в местах досуга и развлечений. Big data оператора проанализировала аудиторию торговых центров Казани и выявила основные поведенческие тренды среди клиентов оператора.

Женщины составляют 55% всех посетителей торговых центров, они же во время шоппинга расходуют наибольшее количество трафика. Ядро аудитории - люди от 35 до 44 лет, среди них в Казани 16,2% приходится на женщин и 14,8% на мужчин. Среди возрастной группы 25-34 лет доли распределились практически поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 13,6% против 12,4%, в группе 45-55 результаты оказались противоположными: 13% женщин, 11,3% мужчин. Женщины после 55 лет оказались более заинтересованы в покупках, чем мужчины: 8,1% и 5,6%. Далее следуют посетители 19-24 лет – по 2,5%.



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Наименьшая доля посетителей приходится на подростков до 18 лет (по 0,2%), однако при этом они используют 46,1% от общего числа скачанных в торговом центре гигабайтов. Это может быть связано с заинтересованностью в съемках интернет-роликов в публичных местах, а также с тем, что торговые центры – популярная среди подростков площадка для встреч. При этом на подростков-девочек приходится 47% трафика, на мальчиков – 53%. Следующая по интернет-активности группа пользователей – люди 19-24 лет: на девушек приходится 7,1% трафика, на молодых людей – 5,2%. На посетителей возрастных категорий от 25 до 34, от 35 до 44 и от 45 до 55 лет приходятся примерно равные доли трафика – от 5 до 8% на каждую возрастную категорию, при этом доли внутри разбивки по полу существенно не отличаются и остаются в районе 2%. Активными потребителями трафика остаются люди старше 55 лет: на женщин приходится 3,7% трафика, на мужчин – 3,5%. В целом, представительницы женского пола расходуют в торговых центрах около 312 ТБ, на мужчин приходится около 290 ТБ.

Tele2 проанализировала аудиторию ТЦ и составила список топ-3 самых популярных торговых центров по количеству загруженных гигабайтов трафика и количеству посещений.

Лидером по количеству абонентов стал KazanMall, ТЦ «Тандем» оказался на втором месте, затем следует ТЦ «Парк Хаус». Лидирующую позицию в топ-3 по количеству скачиваемого трафика занимает «МЕГА» - в месяц здесь скачивают около 155 ТБ мобильного интернета, на втором месте ТЦ KazanMall, на третьем «Парк Хаус».