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Технологичнее с каждым годом: НПС «Ковали» - 65 лет

Технологичнее с каждым годом: НПС «Ковали» - 65 лет

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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Проезжая мимо нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ковали» АО «Транснефть – Прикамье» в Татарстане, величественных стальных резервуаров не увидишь. Станция, отмечающая 65-летие, работает «из насоса в насос» или, как еще говорят трубопроводчики, «без емкости». Это означает, что весь поток нефти из трубопровода на приеме станции сразу поступает в нефтенасосную, «разгоняется» и транспортируется дальше.

В приоритете - обновление

НПС «Ковали» была запущена в эксплуатацию в феврале 1959 года. Сегодня станция обслуживает линейные части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Альметьевск – Горький-2, Альметьевск – Горький-3, Холмогоры – Клин, Альметьевск – Нижний Новгород. В зоне ее ответственности находятся более 400 километров магистральных трубопроводов и 22 подводных перехода.

Внедрение современных технологий стало системным с первых же дней работы производственного объекта. Уже в конце 1970-х годов была полностью заменена устаревшая автоматика и смонтирована современная телемеханика. Для предотвращения гидроударов на трубопроводах в середине 80-х запустили в эксплуатацию систему сглаживания волн давления. Несмотря на трудности 90-х годов, заменили газовое оборудование и запустили полностью автоматизированные котельные. Их новые комбинированные горелки дали возможность использовать как жидкое, так и газообразное топливо.

Результатом глобальной реконструкции начала 2000-х стали новые теплотрасса, котельная, операторная и станция пенотушения. Передовая микропроцессорная автоматика обеспечила контроль за технологическими процессами в режиме реального времени. В 2015 году заработала новая нефтенасосная с электродвигателями воздушного охлаждения.

«Масштабная модернизация сопровождала и два предъюбилейных года. В одной из нефтенасосных заработали новые магистральные насосные агрегаты – отечественные, производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы», с более высокими значениями коэффициента полезного действия и энергоэффективности. В это же время была введена автоматизированная система управления технологическими процессами НПС «Ковали-3». Постоянное обновление инфраструктуры – в приоритете. Это обеспечивает надежную и безаварийную транспортировку сырья на протяжении 65 лет ритмичной работы», - говорит начальник станции Марат Масков.

Дело семейное

На сегодня НПС «Ковали» - одна из самых возрастных станций «Транснефть – Прикамья», претерпевшая полную реконструкцию со дня своего основания. Ежедневную слаженную работу, обеспечивающую бесперебойную транспортировку сырья и безаварийную работу оборудования, выполняют 72 трубопроводчика.

Для потомственного «ковалинца» Алексея Работина вопрос о том, какую профессию выбрать, не стоял. На НПС у мастера линейной аварийно-эксплуатационной службы трудились дедушка с бабушкой, родители, плюс - близко к дому и стабильная зарплата. С тех пор, как начинал трубопроводчиком линейным, минуло четверть века. Вместе со специалистом крепла и станция.

«За 25 лет она здорово преобразилась и продолжает уверенно развиваться в условиях современных требований к транспортировке нефти и нефтепродуктов. С каждым годом становится все более технологичной и безопасной», - говорит Алексей Владимирович.

Способность в любое время суток и при любых погодных условиях выполнять порученную работу от начала и до конца, нести ответственность за ее качество – эту профессиональную черту трубопроводчика мастер считает одной из основных. Ну, и чувство юмора, конечно. Без него и стабильно хорошего настроения в непростом трубопроводном деле не обойтись. Добрая шутка - отличный способ поддержать друг друга.

Любое производство держится на людях. Благодаря ответственным специалистам оно совершенствуется, обретая способность уверенно отвечать на возникающие вызовы любой сложности. 65 лет крепких традиций и постоянного развития доказали: НПС «Ковали» - надежная гавань на пути нефтяных потоков России.

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