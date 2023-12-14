Татарстанским предпринимателям упростили открытие счета и регистрацию фирмы

Сбербанк постоянно совершенствует свои сервисы и предлагает бизнесу Татарстана новые удобные услуги. Недавно банк расширил партнёрскую сеть. Теперь зарегистрировать новый бизнес и открыть расчётный счёт можно не только в Сбере, но и в Агентстве регионального развития «Мой бизнес» и многих других компаниях, оказывающих бухгалтерские, юридические и прочие услуги.

Предприниматели республики ценят такое отношение. В 2023 году за обслуживанием в «Банк Татарстан» Сбербанка обратились более четырёх тысяч клиентов малого бизнеса. Больше половины из них впервые открыли своё дело.