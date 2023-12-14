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Татарстанским предпринимателям упростили открытие счета и регистрацию фирмы

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Сбербанк постоянно совершенствует свои сервисы и предлагает бизнесу Татарстана новые удобные услуги. Недавно банк расширил партнёрскую сеть. Теперь зарегистрировать новый бизнес и открыть расчётный счёт можно не только в Сбере, но и в Агентстве регионального развития «Мой бизнес» и многих других компаниях, оказывающих бухгалтерские, юридические и прочие услуги.

Предприниматели республики ценят такое отношение. В 2023 году за обслуживанием в «Банк Татарстан» Сбербанка обратились более четырёх тысяч клиентов малого бизнеса. Больше половины из них впервые открыли своё дело.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Мы регулярно стараемся предлагать предпринимателям новые инструменты, которые помогают им расти и развиваться. Сегодня в нашей линейке более 160 продуктов для бизнеса, от подключения эквайринга до лизинга».

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