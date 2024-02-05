Татарстанским предпринимателям доступен онлайн-сервис по выставлению счетов от Сбера

В интернет-банке для предпринимателей СберБизнес пользователям стал доступен новый встроенный сервис выставления счетов. С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счет на оплату и отправить его контрагенту в личный кабинет СберБизнес и на электронную почту.

В печатной форме счета содержится QR-код, который можно отсканировать для выполнения оплаты. Также в нем есть информация о товарах и услугах, которые необходимо оплатить, она может быть добавлена из специального справочника. Дополнительно есть возможность настроить печатную форму счета, выбрав форму с отображением отметки о подписании простой электронной подписью или оставив поля пустыми для подписания вручную.

Контрагент получает уведомление о новом счете в личном кабинете и может моментально произвести его оплату. Для оплаты достаточно нажать одну кнопку, и система автоматически сформирует платежное поручение, заполнив все поля на основании счета. После этого поручение останется только подписать и отправить. Это позволит снизить время работы с платежными поручениями в несколько раз и уменьшить количество отказов по платежам из-за неправильного заполнения реквизитов. Система контролирует и меняет статус счета сразу после оплаты, причем как у отправителя, так и у получателя, что позволяет оперативно получить информацию об оплате.