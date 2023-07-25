Важное в РТ
· Служба новостей

Татарстанским клиентам Сбера доступен сервис — «Пенсионная витрина»

Подписаться в Telegram

Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера показывает пользователям информацию об их пенсии. Цифровая «Пенсионная витрина» работает с февраля 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. За все время работы «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

С момента запуска в 2021 году сервисом воспользовались 37 млн россиян. Благодаря витрине пользователи начали формировать свою негосударственную пенсию и уже направили на эту цель более 2,5 млрд рублей.

Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:

  • размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на дату в «Госуслугах»;
  • объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;
  • информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах) и стаже;
  • данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или СФР;
  • инструменты для долгосрочных накоплений — например, индивидуальный пенсионный план (ИПП), который легко подключить в СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения Сбербанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.

В июне 2023 года сервис СберНПФ «Пенсионная витрина» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн стала победителем премии «Лучшие социальные проекты России», получив награду в номинации «Образование и наука». Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» нацелена на развитие и укрепление социальной политики, основанной на партнёрстве государства, общества и бизнеса. Задача программы — собрать и систематизировать лучшие практики реализации социальных проектов в России.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

2 часа назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки

обработка от тараканов мос

Новости Татарстана

23 часа назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

ремонт кровли из профлиста в Москве

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Казани

день назад

Заявления уже можно подавать: открылась запись на регистрацию брака в День города Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

Новости Казани

2 часа назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek
Новости Казани
5 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

9 минут назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

час назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет
Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров
Новости Татарстана
4 минуты назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Важное в РТ

5 часов назад

Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

Новости Казани

5 часов назад

Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату

Важное в РТ

6 часов назад

Как работают безналичные платежи?
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться