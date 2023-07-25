Татарстанским клиентам Сбера доступен сервис — «Пенсионная витрина»

Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера показывает пользователям информацию об их пенсии. Цифровая «Пенсионная витрина» работает с февраля 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. За все время работы «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

С момента запуска в 2021 году сервисом воспользовались 37 млн россиян. Благодаря витрине пользователи начали формировать свою негосударственную пенсию и уже направили на эту цель более 2,5 млрд рублей.

Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:

размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на дату в «Госуслугах»;

объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;

информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах) и стаже;

данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или СФР;

инструменты для долгосрочных накоплений — например, индивидуальный пенсионный план (ИПП), который легко подключить в СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения Сбербанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.

В июне 2023 года сервис СберНПФ «Пенсионная витрина» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн стала победителем премии «Лучшие социальные проекты России», получив награду в номинации «Образование и наука». Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» нацелена на развитие и укрепление социальной политики, основанной на партнёрстве государства, общества и бизнеса. Задача программы — собрать и систематизировать лучшие практики реализации социальных проектов в России.