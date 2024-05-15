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Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера.

Фото: unsplash.com

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play1 на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV2 и Сбера.

Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

«В марте в республике проходили «Игры будущего» - первый в истории международный турнир на стыке спорта и киберспорта. Татарстанцы лично убедились в том, что это серьезная индустрия и в ней огромное количество любителей и профессиональных игроков. В Казани работает даже целая киберарена и интерес к мобильном геймингу в регионе, как и в стране, только растет. Аналитика МТС подтверждает это, к примеру, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 года. Однако для игр, как правило, требуется мощное железо, цена на которое может превышать 150 000 рублей: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. МТС Fog Play даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь и делает игры более доступными», — комментирует директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В дополнение, в конце мая в рамках партнерства с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang МТС запустит предложение для мобильных геймеров, которое поможет улучшить игровой опыт абонентов. Геймеры получат безлимитный интернет-трафик на игры, что обеспечит непрерывный и неограниченный игровой процесс. Во всех популярных играх сегодня доступны такие функции, как улучшение персонажей и их способностей. С помощь этого геймеры выделяются среди других игроков. МТС предложит доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей игр.

До конца этого года МТС планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа, на данный момент переговоры ведутся с еще тремя международными издателями игр.

1Fog Play - Фог Плей
2Android TV - Андроид ТВ

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