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Татарстанских школьников приглашают к участию в бесплатном музыкальном онлайн-курсе МТС Лейбл

Татарстанских школьников приглашают к участию в бесплатном музыкальном онлайн-курсе МТС Лейбл

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, приглашает татарстанских подростков 12-18 лет присоединиться к программе поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Слушатели узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения. По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами МТС Лейбла на МТС Музыке.

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты МТС Лейбла – группы Jane Air и Settlers. В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне.

Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет. Татарстанцы могут зарегистрироваться и пройти бесплатное обучение на платформе Поколение М до 31 мая следующего года, победителей объявят в июне 2024 года.

«Татарстанская земля богата на музыкальные таланты: здесь родился великий Федор Шаляпин, уроженцев республики мы видим и в современных российских, и даже международных музыкальных хит-парадах разных направлений. Надеюсь, новый онлайн-курс заинтересует татарстанских школьников, делающих первые шаги на музыкальном поприще. Мы соединили компетенции МТС Лейбла, музыкального направления нашей экосистемы, и опыт образовательной цифровой платформы «Поколение М», чтобы поддержать талантливых ребят из регионов. Уверен, что удобный и привычный для молодежи цифровой формат обучения, эмоциональный заряд и профессиональные советы наставников помогут раскрыться многим юным талантам республики», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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