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Татарстанские программисты могут побороться за призовой фонд 10 млн рублей на ИТ-чемпионате МТС

МТС, цифровая экосистема, открыла прием заявок ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, открыла прием заявок на участие во всероссийском чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. Финал пройдет в формате шоу-кодинга и гонки роботов, победители получат крупные денежные призы до 4 млн рублей на команду. Прием заявок продлится до 12 октября.

Чемпионат пройдет в несколько этапов. Участникам первого трека в ходе отборочных испытаний предстоит решить алгоритмические задачи онлайн, соревнуясь в индивидуальном зачете. Второй трек посвящен программированию роботов и будет интересен разработчикам С++, Go, Python, JS, Java, C#. Нужно будет просканировать виртуальный лабиринт, получить массив данных о расположении стен и создать алгоритм для самого быстрого поиска оптимального маршрута «робомыши».

Полуфинал и финал чемпионата пройдут в формате зрелищной гонки роботов на глазах у нескольких тысяч офлайн и десятков тысяч онлайн-зрителей на площадке МТС Live Холл в Москве 8 ноября. Команды полуфиналистов будут писать алгоритмический код для робота, чтобы быстрее пройти масштабные лабиринты. В финальные шоу-матчи выйдут девять команд, для них создадут секретные «ловушки» со спецэффектами: роботам участников нужно будет на скорость найти выход и не попасть в тупик.

Финалисты алгоритмического трека получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места. Команда победителей трека по программированию роботов получит 4 млн рублей, обладатели второго места – 2,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.

Гостей мероприятия на площадке ждет целая серия «айтивностей»: мастер-класс по пайке плат, сборка креативных роботов, веб-серфинг, экстремальный кодинг, скалодром с генерацией маршрутов, сбор серверов и гадание по строчкам кода. Также все желающие смогут почувствовать себя на месте финалистов чемпионата – попробовать пройти лабиринт роботом-мышью. Для посетителей будет открыт лекторий, стилизованный под гараж, где можно поучаствовать в код-поединке с победителями True Tech Champ, пройти воркшопы и игры от HR-команды экосистемы, стать зрителями шоу-баттла «Плохие прогерские шутки» и многое другое. На главной сцене перед гостями c докладами на самые актуальные темы в ИТ выступят ведущие эксперты МТС и других крупных компаний, а вечером всех ждет концертная программа с участием популярных артистов.

«Необычные яркие форматы – отличительная черта всех мероприятий True Tech. В прошлом году мы проводили олимпиаду в стиле код-фестиваля, а на этот раз выбрали яркое запоминающееся шоу с роботами. При этом акцент решили сделать на командной работе. Это касается как самого турнира, где участники проходят испытания по программированию роботов в командах, так и большинства активностей на площадке. Мы убеждены, что самые прорывные технологии и решения не создать в одиночку, а идея объединять единомышленников заложена в ДНК всех наших проектов и мероприятий, развивающих ИТ- комьюнити True Tech», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Участие в True Tech Champ в прошлом году приняли более 8 тысяч человек, среди финалистов были победители многочисленных соревнований и члены сборной России по программированию. Олимпиада была признана лучшим гибридным событием года по версии ежегодной национальной премии «Событие года».

Прием заявок на True Tech Champ продлится с 9 сентября до 12 октября, регистрация доступна на официальном сайте https://truetechchamp.ru.

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