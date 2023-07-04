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Татарстанские преподаватели вузов и ссузов принимают участие в Летней цифровой школе Сбера Digital Summer

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1600 преподавателей из 85 регионов России принимают участие в Летней цифровой школе Сбера и СберУниверситета Digital Summer. Школа начала работу 3 июля. Участие в школе бесплатное. Это уже 4 сезон Летних школ в СберУниверситете.

Наибольшее число слушателей в Летней школе из следующих регионов: Москва (420 чел.), Санкт-Петербург (131 чел.), Ростовская область (87 чел.), Республика Татарстан (67 чел.), Краснодарский край (57 чел.).

Также в Летней цифровой школе 23 слушателя из Нижегородской области, 18 из Владимирской и 13 – Кировской областей. К ним присоединились 8 преподавателей из Республики Чувашия.

В этом году в Летней школе представлено восемь образовательных треков, разработанных для преподавателей цифровых и информационных технологий, а также финансов, экологии, риск-менеджмента и устойчивого развития.

В Летней школе 2023 года обучение проходит по следующим трекам:

  • Наука о данных
  • Инжиниринг данных
  • Разработка на Java
  • Цифровые платформы и технологические тренды
  • Устойчивое развитие
  • Цифровые финансы и бизнес-модели
  • Риск-менеджмент в цифровую эпоху
  • Мягкие навыки

В рамках каждого трека представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят слушателей с современными технологиями, актуальными практическими примерами и кейсами, которые затем преподаватели смогут использовать в подготовке студентов.

В каждом из треков будет предусмотрен период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна слушателям онлайн в режиме 24/7 с 3 июля по 31 августа 2023 года. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.

В прошлом 2022 году слушателями Летней школы стали более 1200 преподавателей из 78 регионов России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер считает крайне важным сотрудничать с университетами и возлагает на Летнюю цифровую школу большие надежды. Мы готовы делиться с преподавателями вузов и ссузов самыми актуальными практиками и инновациями, разработанными и апробированными в нашем бизнесе. Мы хотим, чтобы наши студенты получали образование, которое не только отвечает высоким академическим стандартам, но и дает им практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры. Я рад, что с каждым годом Летняя школа все более востребована, что подтверждается количеством желающих попасть на обучение в ней. Мы надеемся, что его результатом станет актуализация учебных программ, которые после этого будут еще больше соответствовать реальным потребностям науки, экономики и бизнеса. Желаю всем участникам Летней цифровой школы Сбера продуктивного обучения, приятного общения и новых полезных знакомств».

Дмитрий Коваленко, директор проектов СберУниверситета:

«Мы рады делиться накопленным опытом с преподавателями вузов и ссузов нашей страны. Надеюсь, что знания, полученные преподавателями в нашем проекте, помогут сориентироваться и самореализоваться студентам в цифровом мире».

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