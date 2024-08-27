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Татарстанские предприниматели приняли участие в онлайн-конференции Сбера

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Татарстанские предприниматели приняли участие в «Бизнес-миссии Онлайн» с индийскими импортерами. Темой встречи стал экспорт растительных масел и кондитерских изделий в Индию.

«Бизнес-миссия Онлайн» - это сервис Сбера для поиска надежных зарубежных покупателей и поставщиков. В формате онлайн-конференции клиенты банка могут находить партнеров для торговли за рубежом.

На мероприятии свою продукцию представили ПК Акульчев, ООО ВИВИД, ООО ПРОДЭКС, ООО Альтернатива+. Предприниматели смогли обсудить условия сотрудничества с десятью потенциальными импортерами. Встреча прошла в формате открытого диалога.

График онлайн-конференций размещен на официальном сайте Сбербанка.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Выход на рынок Индии дарит новые возможности, но для успешного развития в этом направлении, необходимо финансирование и эффективное банковское сопровождение. Филиал Сбербанка в Индии зарекомендовал себя как надежный партнер, который обладает экспертизой в финансовой и технологической деятельности. С начала года 44 предприятия Республики Татарстан доверили проведение транзакций по заключенным контрактам с индийскими партнерами нашему банку и провели платежей на общую сумму 2,2 млрд. рупий. Отметим значительный рост показателя - за весь 2023 год 38 компаний провели платежей на сумму 1,3 млрд. рупий. Ряд клиентов с нашей помощью уже нашли новых партнеров на рынке Индии и готовятся заключать контракты. Отрасли компаний, которые работают на индийском рынке, самые различные - легкая и химическая промышленности, машиностроение, металлургия транспорт и логистика, торговля, здравоохранение, услуги, пр. Значительную долю занимают предприятия автомобильной отрасли, которые активно импортируют из Индии автокомпоненты».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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