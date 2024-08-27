Татарстанские предприниматели приняли участие в онлайн-конференции Сбера

Татарстанские предприниматели приняли участие в «Бизнес-миссии Онлайн» с индийскими импортерами. Темой встречи стал экспорт растительных масел и кондитерских изделий в Индию.

«Бизнес-миссия Онлайн» - это сервис Сбера для поиска надежных зарубежных покупателей и поставщиков. В формате онлайн-конференции клиенты банка могут находить партнеров для торговли за рубежом.

На мероприятии свою продукцию представили ПК Акульчев, ООО ВИВИД, ООО ПРОДЭКС, ООО Альтернатива+. Предприниматели смогли обсудить условия сотрудничества с десятью потенциальными импортерами. Встреча прошла в формате открытого диалога.

График онлайн-конференций размещен на официальном сайте Сбербанка.