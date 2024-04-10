Татарстанская компания вошла в число победителей премии Сбера

В Сбере подвели итоги премии для предпринимателей «Любимый малый бизнес». Лауреаты получили бесплатное обслуживание расчётного счёта, беспроцентный эквайринг, аккредитив за 1 рубль и другие призы от банка и компаний-партнёров.

Торжественная церемония награждения прошла в СберУниверситете с участием топ-менеджеров банка и российского бизнеса, которые рассказали о лауреатах премии и дали ценные советы по развитию бизнеса.

Победителем в номинации «Розничная торговля» стала компания по производству премиальных кухонь — Axioma из Татарстана.

Лауреаты определялись по таким показателям, как выручка компании за год, доля повторных покупателей за последние полгода, открытая информация о рейтинге предприятия и количестве отзывов о нем в сервисе 2ГИС, а также на основе ряда других факторов.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка: «От всей души поздравляем команду компании Axioma с высокой заслуженной наградой. Успехи наших клиентов — наш главный приоритет. Сбер в Татарстане обслуживает порядка 70 тысяч предпринимателей. Всего за 2023 год количество клиентов в сегменте ММБ возросло на 6 тысяч клиентов, что в 4 раза больше, чем за тот же период, годом ранее. В качестве сферы деятельности татарстанские предприниматели предпочитают розничную торговлю, операции с недвижимостью, а также пассажирские и грузовые перевозки».