Татарстанцы всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Жители Татарстана все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 17%, а мобильная передача данных выросла на 6%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Снижение интереса к классическим звонкам по всей стране особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 года у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 17%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 11%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Между тем, всё активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 21%.

Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-45 лет голосовой трафик снизился на 7%, тогда как сетевой трафик вырос на 16%. Абоненты 46-55 лет стали на 8% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 20%.

Причем к традиционным звонкам прибегают в основном мужчины — на них приходится 58% голосового трафика против 42% у женщин.

При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp*, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

В пресс-службе МегаФона подтвердили тренд. Как показывает big data оператора, год к году интернет-трафик мессенджеров в Татарстане прирастает не так сильно — в пределах 10%. При этом, к примеру, объемы видеозвонков через WhatsApp взлетают почти на 60%. Наиболее активны в мессенджерах жители республики в два периода — с 15:00 до 16:00 и с 22:00 до 23:00.

Эксперты Yota также составили рейтинг регионов, где жители остаются верны классической связи. Для этого был рассчитан средний объем голосового трафика на одного пользователя. Возглавил рейтинг Забайкальский край, где абоненты по-прежнему предпочитают звонки вне мессенджеров. В топ-5 также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

*WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России)