Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Татарстанцы всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Жители Татарстана все реже совершают телефонные...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться на Дзен.канал

Жители Татарстана все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 17%, а мобильная передача данных выросла на 6%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Снижение интереса к классическим звонкам по всей стране особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 года у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 17%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 11%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Между тем, всё активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 21%.

Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-45 лет голосовой трафик снизился на 7%, тогда как сетевой трафик вырос на 16%. Абоненты 46-55 лет стали на 8% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 20%.

Причем к традиционным звонкам прибегают в основном мужчины — на них приходится 58% голосового трафика против 42% у женщин.

При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp*, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

В пресс-службе МегаФона подтвердили тренд. Как показывает big data оператора, год к году интернет-трафик мессенджеров в Татарстане прирастает не так сильно — в пределах 10%. При этом, к примеру, объемы видеозвонков через WhatsApp взлетают почти на 60%. Наиболее активны в мессенджерах жители республики в два периода — с 15:00 до 16:00 и с 22:00 до 23:00.

Эксперты Yota также составили рейтинг регионов, где жители остаются верны классической связи. Для этого был рассчитан средний объем голосового трафика на одного пользователя. Возглавил рейтинг Забайкальский край, где абоненты по-прежнему предпочитают звонки вне мессенджеров. В топ-5 также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

*WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России)

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Гид по скидкам Казани

день назад

Безумные ночи перед 'да': лучшие места для предсвадебного веселья в Казани

холодный туман от клопов купить для дезинфекции

Не у нас

день назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Свадебный конструктор: все для праздника от А до Я в Казани

танцы для детей 10 лет в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

день назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

4 часа назад

Люди с высоким IQ чаще отвергают мораль

Не у нас

день назад

Россияне для отдыха выбирают экзотические направления, обходя Европу
Новости Казани
3 часа назад

Казань получит ещё 1,2 миллиарда на строительство второй ветки метро

На вторую линию метро в Казани выделят ещё 1,2 ...

Новости Казани

50 минут назад

Скоростная дорога от Казани до Екатеринбурга готова к открытию

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродуктов из РТ превысил 2 миллиарда долларов

Не у нас

час назад

Православные считают смерть следствием греха, а не кары
Детская железная дорога в Казани увеличила пере...
Новости Казани
день назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Не у нас

час назад

В России появился новый препарат от синдрома Кушинга

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане замедлился рост цен на такси

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане скрыли данные о рождаемости за 2025 год
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью