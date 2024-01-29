Татарстанцы вошли в ТОП-5 самых активных путешественников

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала на базе обезличенных данных поездки россиян по стране в 2023 году. Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству путешественников. В целом турпоток в России вырос на 10% в сравнение с прошлым годом.

Аналитики посчитали, что в среднем поездки по стране длились 4 дня. Более половины россиян, активных путешественников, живут в 10 регионах России. Свыше 3% от числа всех внутренних туристов составляют жители Татарстана. Это пятый показатель среди всех регионов России.

Самые активные путешественники:

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край также возглавляют и рейтинг самых привлекательных для туризма регионов. Пятый в списке Татарстан аккумулирует 2,5% всего внутреннего турпотока. По мнению экспертов экосистемы, Ростовская и Воронежская области попали в рейтинг популярных и обогнали республику, в том числе, как регионы, являющиеся транзитными точками маршрутов к Черному морю и Кавказским горам.

ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году, доля от всех поездок по России в 2023 году:

По данным исследования, сильнее всего в 2023 году интерес путешественников проявился к регионам Северного Кавказа. Наибольший рост турпотока продемонстрировал Дагестан, в этот регион в 2023 году россияне совершили на 37% больше поездок, чем годом ранее. На втором месте по приросту турпотока в 2023 году Северная Осетия – число поездок туда выросло на треть год к году. ТОП-3 быстрорастущих регионов замыкает Ставропольский край – динамика поездок в этот регион в 2023 году составила 27%.