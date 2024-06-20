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Татарстанцы старше 55 лет стали чаще заказывать доставку продуктов

МТС, цифровая экосистема, с помощью данных Big Data, провела исследование востребованности российских сервисов доставки продуктов и сообщает о росте интереса к ним среди старшего поколения.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, с помощью данных Big Data, провела исследование востребованности российских сервисов доставки продуктов и сообщает о росте интереса к ним среди старшего поколения. Среднее число пользователей среди татарстанцев в возрасте от 55 лет в январе-мае 2024 года увеличилось на 16% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп.

Согласно данным исследования, в топ 10 городов, где чаще пользуются сервисами доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.

Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают сервисы доставки все более привлекательными для людей старшего поколения. Например, самую большую долю в таких сервисах занимает аудитория старше 55 лет, на которую приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 года. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п.п.

Поколение в возрасте 45-54 также стали активнее пользоваться сервисами доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п.п. и составляет 17,5%. Также значительную долю на рынке занимает возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.

Общее количество покупок за январь - май 2023 к аналогичному периоду 2024 незначительно сократилось. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 стал на 15% выше, чем в мае 2023.

Для исследования Big Data МТС анализировала данные таких сервисов доставки, как Ашан, Азбука Вкуса, Лента, Перекресток/Vprok, Пятерочка, Самокат, ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Магнит.

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