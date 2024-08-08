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Татарстанцы стали в 3 раза чаще покупать золотые смартфоны

Россияне стали больше интересоваться смартфонам...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Россияне стали больше интересоваться смартфонами в золотом цвете — спрос на них вырос на 150% в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом лидирующими цветами остаются традиционные оттенки: чёрный и синий. А вот розовый цвет набрал популярность в категории чехлов на смартфоны. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Смартфоны в золотом цвете набирают популярность по всей стране. В первом полугодии текущего года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota было приобретено в 2,5 раза больше устройств в этом цвете. За ним следует белый: такие смартфоны стали покупать в 1,2 раза чаще, чем в январе-июне 2023.

В целом же россияне остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал чёрный: на него пришлось более 51% проданных гаджетов. За ними следуют синие (18%) и зелёные (10%). А вот серые смартфоны теряют популярность: их приобретали в январе-июне 2024 года на 56% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планшеты, напротив, предпочитают брать именно в сером цвете (но если для детей – то в синем), а наушники популярнее в белом цвете – их выбирает каждый второй покупатель.

В Татарстане наблюдаются схожие тенденции: за год интерес к смартфонам в золотом исполнении увеличился втрое, белые телефоны стали покупать в 1,6 раза чаще. При этом популярность гаджетов красного, серого и фиолетового цветов снизилась более чем на треть. Как и годом ранее в топе у покупателей из республики черные устройства (54% от общих продаж смартфонов), а также синие (20%) и зелёные (8%), хотя востребованность последних значительно уменьшилась.

Розовый цвет попал в тройку лидеров сразу по двум категориям товаров: умные часы и детские планшеты. Так, умные часы в розовом цвете выбирают 9% покупателей, детские умные часы – 27%, а детские планшеты – 29%.

Среди чехлов на смартфоны по динамике спроса победили яркие расцветки. Розовый цвет стал лидером по приросту: в январе-июне 2024 года аксессуар в этом цвете приобретали в 5,2 раза чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Следом по приросту идут фиолетовые, белые и зелёные чехлы. Однако наибольшая часть владельцев смартфонов предпочитает не скрывать любимый цвет девайса и выбирает прозрачные чехлы – так сделали 44% покупателей.

Чёрный цвет смартфонов является лидером не только среди россиян, но и по всему миру. Тем не менее, временами наступают периоды триумфа непопулярных, казалось бы, цветов. Так случилось с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, презентованными в 2022 году: модели в фиолетовом цвете моментально стали лидерами продаж в США. Согласно исследованию CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), в преддверии новогодних праздников в декабре того же года фиолетовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max выбирали 42% покупателей. На долю золотых тогда пришлось 24%, чёрные заняли только 3 строчку с 23%.

Тренд на фиолетовый цвет данных моделей прослеживается и в продажах МегаФона в первом полугодии 2023 года: 58% проданных смартфонов линейки iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были фиолетовыми, тогда как чёрными – 24%. А вот в аналогичном периоде текущего года чёрный цвет вернул позиции, и две трети проданных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снова были в чёрном цвете.

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