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Татарстанцы стали тратить больше времени на онлайн-шопинг

Татарстанцы стали тратить больше времени на онлайн-шопинг

Фото: пресс-служба МегаФон

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За прошлый год трафик жителей республики на маркетплейсах вырос на 54%. Средняя длительность мобильного шопинга увеличилась на 29%. Наиболее популярны среди татарстанцев онлайн-площадки — Ozon, Wildberries и KazanExpress. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Россияне все больше пользуются маркетплейсами — трафик таких ресурсов вырос на 72% за прошлый год, при этом вовлеченность мужчин стала выше на 90%. На 33% увеличилось и среднее время, которое пользователи проводили за онлайн-шоппингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 год эти категории потратили в 2 раза больше гигабайт, чем годом ранее.

Чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы, на которых приходится 34% трафика в этой категории. Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28%) и 46-55 лет (17%). При этом наибольшую динамику демонстрируют зумеры (14-20 лет) и пользователи старше 56 лет — обе группы за год показали двукратный рост потребляемого трафика.

Хотя российские пользователи и стали уделять онлайн-шоппингу больше внимания, аудитория маркетплейсов практически не изменилась за последний год. Исключением стала

категория 56+, численность данной возрастной группы выросла на 15%. Эти же пользователи стали находиться на маркетплейсах в 1,5 раза дольше, чем в 2022 году. Однако интерес к тем или иным сервисам не зависит от возраста абонентов.

Среди клиентов маркетплейсов мужчин сегодня 55%, а потребляют они 52% трафика. Их интерес существенно вырос за последний год: в 2023 году эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022, а женщины — на 56%. Предпочтения конкретных сервисов также зависят от пола. Так, мужчины намного активнее на интернет-площадках ОнлайнТрейд (на них приходится 75% трафика), AliExpress (61%) и Мегамаркете (60%). Женщины же предпочитают Сималенд (64%), KazanExpress (55%) и Wildberries (52%).

Больше всего трафика на маркетплейсах потратили в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. По среднему времени на пользователя в этом сегменте лидируют Ижевск, Владимир и Калуга. Казанцы занимают 26 строчку рейтинга.

Специалисты еще одного федерального оператора подтвердили рост интереса к маркетплейсам. У татарстанских абонентов МегаФона объем трафика на такие сайты за год увеличился на 44%. «Самыми популярными днями для выбора товаров в онлайн-магазинах с начала года стали понедельник и вторник — в это время активность жителей увеличивается на 7% от среднедневного значения. В выходные пользователи из республики реже совершают покупки в Сети», — рассказали специалисты.

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