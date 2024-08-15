Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Татарстанцы стали проводить больше времени за онлайн-играми

В 2024 году татарстанцы ежемесячно стали провод...

Фото: пресс-служба Yota

Подписаться в Telegram

В 2024 году татарстанцы ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 с половиной часов на человека, что на 87% больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр из республики тратил на них 11 часов 32 минуты ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у татарстанцев уходило около 6 часов в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: аудитория популярных мобильных игр увеличилась в июле на 52% в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Самой популярной игрой по количеству пользователей за 7 месяцев 2024 года стала онлайн‑платформа ROBLOX (13+), которая год назад занимала четвертое место. Следом за ней идут игра-песочница Minecraft (7+), многопользовательская игра Mobile Legends (12+) и шутер Call Of Duty (16+).

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на геймеров из Татарстана 36-45 лет (36%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (28%), еще 16% интернет-трафика этого сегмента потребляют татарстанцы 46-55 лет. При этом пользователей-мужчин здесь больше — их доля составляет 54%

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Пресс-служба МегаФона подтверждает заметно растущий интерес к онлайн-играм в республике. Как показывает big data оператора, с января по июль трафик на таких ресурсах увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальную динамику показывают PUBG Mobile (14+) и ROBLOX. При этом татарстанцы предпочитают играть на мобильных устройствах по выходным — в эти дни объем интернет-данных выше на 6%.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Лонгриды

19 часов назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

обработка от тараканов в москве тараканы травить служба

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Интересное в Казани

2 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

заказать свадебный торт в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

3 часа назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Татарстана

день назад

Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана
Новости Казани
6 часов назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

Также, глава мэрии предлагает организовать на м...

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

Новости Татарстана

3 часа назад

Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани кафе «Азу» закрыли после того, как 6 посетителей отравились
В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю в...
Новости Татарстана
33 минуты назад

В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32%

Новости Казани

4 часа назад

В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
В Татарстане 4 медалиста не преодолели минималь...
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Татарстане 4 медалиста не преодолели минимальный порог по предметам ЕГЭ