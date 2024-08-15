Татарстанцы стали проводить больше времени за онлайн-играми

В 2024 году татарстанцы ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 с половиной часов на человека, что на 87% больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр из республики тратил на них 11 часов 32 минуты ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у татарстанцев уходило около 6 часов в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: аудитория популярных мобильных игр увеличилась в июле на 52% в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Самой популярной игрой по количеству пользователей за 7 месяцев 2024 года стала онлайн‑платформа ROBLOX (13+), которая год назад занимала четвертое место. Следом за ней идут игра-песочница Minecraft (7+), многопользовательская игра Mobile Legends (12+) и шутер Call Of Duty (16+).

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на геймеров из Татарстана 36-45 лет (36%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (28%), еще 16% интернет-трафика этого сегмента потребляют татарстанцы 46-55 лет. При этом пользователей-мужчин здесь больше — их доля составляет 54%

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Пресс-служба МегаФона подтверждает заметно растущий интерес к онлайн-играм в республике. Как показывает big data оператора, с января по июль трафик на таких ресурсах увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальную динамику показывают PUBG Mobile (14+) и ROBLOX. При этом татарстанцы предпочитают играть на мобильных устройствах по выходным — в эти дни объем интернет-данных выше на 6%.