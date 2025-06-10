Татарстанцы стали проводить больше времени перед экранами

Цифровая экосистема МТС на основе данных телесмотрения КION проанализировала поведенческие привычки татарстанских пользователей онлайн-кинотеатра с начала года. Выяснилось, что татарстанцы проводят перед экранами больше времени, чем другие российские жители и попали в ТОП-5 по этому показателю, уступив зрителям из столичных регионов. С начала года время, проведенное перед экраном, выросло еще на 21%.

При выборе репертуара в онлайн-кинотеатре жители Татарстана отдают предпочтение в пользу драм, их чаще всего смотрят пользователи в возрасте 45-54 лет. Комедии выбирает возрастная группа от 35 до 44 лет, боевики и детективы больше по душе пользователям от 25 до 34 лет, а татарстанцы в возрасте 18-24 лет смотрят мелодрамы. Практически одинаковой популярностью как у татарстанских мужчин, так и у женщин пользуются комедии, детективы и боевики. При этом интересно, что мелодрамы больше популярны у мужчин (71%), а драмы – у женщин (65%).

По данным аналитиков КION, в рейтинг пяти самых популярных сериалов среди жителей республики вошли сериал в жанре психологической криминальной драмы «Хрустальный» (18+), картина о материнской надежде и безусловной любви «Солдатская мать» (16+), криминальная драма «Красный яр» (16+), «говорящий» сериал «Успешный» (16+) и драмеди «Почка (18+). В топ-5 фильмов расположились картины «Батя-2. Дед» (16+), «Почтарь» (12+), «Мастер и Маргарита» (18+), «Кончится лето» (18+) и «Море на двоих» (12+).

При просмотре федеральных каналов татарстанцы стали отдавать предпочтение телеканалу-блокбастеру РЕН ТВ. Следующие позиции рейтинга каналов заняли ТНТ, Россия 1, Россия 24, НТВ. Первый канал не вошел в топ-5 телесмотрения КION в Татарстане.