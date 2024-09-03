Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Татарстанцы стали почти в 2 раза чаще выбирать Азию для летнего отдыха

Татарстанцы этим летом выбирали заграничные пут...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

Татарстанцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 15 % чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 90 %. Однако самой посещаемой страной у жителей республики остается Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

В июне-августе 2024 года турпоток из региона за границу вырос на 15 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 32 % татарстанцев В топ-5 вошли также Абхазия (16 %), Казахстан (10 %), Грузия (6 %) и Египет (5 %). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока из Татарстана: в сравнении с летом 2023 года он стал выше на 90%. Лидером среди азиатских направлений стал Китай, куда турпоток вырос в 2,5 раза. Кроме Поднебесной, татарстанцы стали чаще ездить во Вьетнам (+130 %), Сингапур (+120 %), Японию (+70 %) и Таиланд (+ 50%). При этом в топ-3 по доле жителей республики, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (36 %), Таиланд (17 %) и Мальдивы (9 %).

Среди стран Африки бессменным лидером остается Египет — сюда летом отправилось 94 % всех татарстанцев, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Сейшельских Островов — сюда стали ездить в 3 раза чаще, а также у ЮАР — здесь рост составил 1,75 раза.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать путешественников из Татарстана, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 19 % чаще, в Саудовскую Аравию — на 2 %. Несмотря на то, что в Объединенные Арабские Эмираты турпоток незначительно снизился, государство вошло в топ-6 зарубежных стран этим летом.

Число туристов из Татарстана, посещающих Европу, выросло за год на 25 %, а в топ-5 популярных европейских стран вошли Италия, Сербия, Греция, Франция и Германия. Самой растущей страной Европы по турпотоку из Татарстана стала Словения (+136 %) вместе с Португалией (+92 %) и Хорватией (+85 %).

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости России

24 минуты назад

Сбер в начале 2025 года начнет операции с клиентами в цифровых рублях

сколько стоит дезинсекция квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

пошить брюки женские в Москве

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Новости Казани

5 часов назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

день назад

В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд
Новости Татарстана
3 часа назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Средняя заработная плата в регионе составляет о...

Новости Казани

9 минут назад

В Казани похитили девушку без обуви

Важное в РТ

54 минуты назад

«Дарите женщинам цветы» стала музыкальным хитом лета в Татарстане

Новости Казани

59 минут назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад

Новости Казани

4 часа назад

На территории бывшего казанского завода Петцольда откроют гостиницу и кафе
Казанский ученик 11 класса отправился на олимпи...
Новости Казани
час назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет

Новости Казани

5 часов назад

В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 человек из-за одного рюкзака

Новости Казани

7 часов назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

7 часов назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут
Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не позд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не поздно купить.
В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов