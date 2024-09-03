Татарстанцы стали почти в 2 раза чаще выбирать Азию для летнего отдыха

Татарстанцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 15 % чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 90 %. Однако самой посещаемой страной у жителей республики остается Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

В июне-августе 2024 года турпоток из региона за границу вырос на 15 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 32 % татарстанцев В топ-5 вошли также Абхазия (16 %), Казахстан (10 %), Грузия (6 %) и Египет (5 %). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока из Татарстана: в сравнении с летом 2023 года он стал выше на 90%. Лидером среди азиатских направлений стал Китай, куда турпоток вырос в 2,5 раза. Кроме Поднебесной, татарстанцы стали чаще ездить во Вьетнам (+130 %), Сингапур (+120 %), Японию (+70 %) и Таиланд (+ 50%). При этом в топ-3 по доле жителей республики, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (36 %), Таиланд (17 %) и Мальдивы (9 %).

Среди стран Африки бессменным лидером остается Египет — сюда летом отправилось 94 % всех татарстанцев, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Сейшельских Островов — сюда стали ездить в 3 раза чаще, а также у ЮАР — здесь рост составил 1,75 раза.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать путешественников из Татарстана, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 19 % чаще, в Саудовскую Аравию — на 2 %. Несмотря на то, что в Объединенные Арабские Эмираты турпоток незначительно снизился, государство вошло в топ-6 зарубежных стран этим летом.

Число туристов из Татарстана, посещающих Европу, выросло за год на 25 %, а в топ-5 популярных европейских стран вошли Италия, Сербия, Греция, Франция и Германия. Самой растущей страной Европы по турпотоку из Татарстана стала Словения (+136 %) вместе с Португалией (+92 %) и Хорватией (+85 %).