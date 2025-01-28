Татарстанцы стали чаще заказывать сим-карты через интернет
Фото: пресс-служба ПАО МТС
В России, в том числе и в Татарстане, растут дистанционные продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. При этом на вопрос - каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).
По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – МегаФон (27%), на третьем – «Tele 2» (16 %). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый - MVNO «Т-Мобайл» (7%).
Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту - в мессенджере Telegram. Такую услугу запустила МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.
Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, - более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За остальных операторов высказались по 10% за каждого.
Методика
В исследовании ИАА TelecomDaily, посвященном рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно. Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.
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