Татарстанцы стали чаще заказывать сим-карты через интернет

В России, в том числе и в Татарстане, растут дистанционные продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. При этом на вопрос - каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – МегаФон (27%), на третьем – «Tele 2» (16 %). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый - MVNO «Т-Мобайл» (7%).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту - в мессенджере Telegram. Такую услугу запустила МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.