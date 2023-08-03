В республике Татарстан с начала 2023 года выросла доля оплаты в интернете SberPay. Так, по итогам июля 2023 года через систему SberPay от общего оборота по интернет-эквайрингу Сбербанка доля составила более 40%.

SberPay — это способ оплаты товаров и услуг в сети Интернет с использованием мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Сервис доступен для банковских карт, эмитированных Сбербанком. Для оплаты по SberPay в интернете необходимо на сайте партнера банка после выбора товара или услуги нажать кнопку SberPay, после чего подтвердить оплату в Сбербанк Онлайн. Если покупка производится со смартфона, приложение откроется автоматически. Если с компьютера — нужно дождаться push-уведомления на смартфоне.