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Татарстанцы стали чаще пользоваться московским и петербургским метро

Этим летом наблюдается значительный рост числа ...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Этим летом наблюдается значительный рост числа пассажиров из республики в московском и петербургском метрополитенах. В столичной подземке количество татарстанцев увеличилось в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом, а в Санкт-Петербурге — в 1,8 раза, поделились данными аналитики МегаФона.

Туристы из Татарстана также все активнее пользуются мобильным интернетом в метро двух столиц. В июле этого года они увеличили объем потребляемого трафика в московском метрополитене в три раза, в петербургском — в полтора раза. Большая часть пассажиров в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17 % больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2 % чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53 % всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск» и «Вконтакте».

Начало осени традиционно является одним из самых популярных периодов для поездок в Москву и Петербург. МегаФон отключает своим абонентам расход трафика с 1 сентября 2024 года в подземках двух крупнейших городов страны, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно спуститься в метро — внутренние системы оператора автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всем пути до выхода на поверхность.

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