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Татарстанцы стали чаще интересоваться нумерологией

Россияне в 2024 году стали заметно чаще интерес...

Фото: unsplash.com

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Россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38 %. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19 %. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.

За год количество татарстанцев, использующих эзотерические сервисы, выросло на 31 %. Почти 70 % всех пользователей в республике составляют женщины. Чаще такие ресурсы посещают люди в возрасте от 26 до 35 лет. Жители республики предпочитают обращаться к астрологическим сайтам и платформам с гороскопами. Однако наибольший рост интереса наблюдается в нумерологии — в 2024-ом он увеличился в 2,3 раза.

Как выяснили аналитики, среди астрологических сайтов россияне больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (11 %). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31 % трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (17 % пользователей) генерируют 26 % трафика.

В целом по стране женщины также проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 68 % пользователей таких ресурсов и обеспечивают 69 % трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+ 74 %) и трафика (+72 %) в 2024 году. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).

Другой оператор также подтвердил информацию о росте интереса жителей Татарстана к эзотерическим ресурсам. В пресс-службе МегаФона рассказали, что трафик на такие сайты у абонентов оператора за год увеличился на 38 %. При этом наиболее популярные направления — гадание и изучение натальных карт.

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