Татарстанцы стали чаще и больше жертвовать на благотворительность

МТС Банк провел исследование предпочтений россиян в сфере благотворительности в третьем квартале 2023 года. Количество пожертвований за год увеличилось на четверть, а средняя сумма платежа – на 19%. Чаще всего за указанный период жертвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Год назад места с третьего по пятое занимали Нижний Новгород, Пермь и Рязань.

Аналитики отмечают рост вовлеченности россиян в благотворительность. В третьем квартале 2023 года россияне сделали пожертвований на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя сумма платежа выросла на 19% до 300 рублей.

Больше всего россиян волнуют проблемы детей, тяжелобольных взрослых, пожилых людей. Именно фонды, занимающиеся этими вопросами, получают большее количество переводов через сервис пожертвований банка.

Топ фондов-благополучателей в третьем квартале 2023 года возглавляет «Подари жизнь», на втором месте − «Фонд Хабенского», далее расположились: «Русфонд», «Семья вместе» и «Дом с маяком».

Исследование показало, что мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин – 57% против 43%. А средний возраст жертвователя – 41 год.

В июле 2023 года банк объявил о значительном расширении списка благотворительных организаций для совершения пожертвований в мобильном приложении и Интернет-банке. Пользователям стало доступно более 500 фондов со всей России, которые помогают людям с инвалидностью, детям и взрослым с различными заболеваниями, животным и окружающей среде. Достаточно в раздел «Платежи» выбрать категорию «Пожертвования» и с помощью поиска найти благотворительную организацию для совершения перевода.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных в июле-сентябре 2022-2023 годов по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России по соответствующим МСС-кодам и платежам через сервис пожертвований МТС Банка.