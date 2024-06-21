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Татарстанцы стали чаще ездить в Китай и реже в Египет

В 2024 году татарстанцы охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай.

Фото: пресс-служба МегаФона

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В 2024 году татарстанцы охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май число туристов из Татарстана в КНР выросло более чем в три раза, что вывело эту страну в топ-10 популярных зарубежных направлений этого года. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли Казахстан (-16% год к году) и ОАЭ (-13%).

Четвертая строчка осталась за Египтом, однако за год интерес к этому направлению снизился на 37%. Далее следуют Беларусь (+21%) и Грузия (+5%). Седьмую строчку рейтинга Yota занимает Китай. За год число поездок в КНР выросло в 3,4 раза.

При этом путешественники из республики распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из Татарстана выросла в 5 раз, Туниса и Малайзии — 2 раза, Марокко — 1,5 раза.

Ранее МегаФон также сообщал об увеличившемся интересе путешественников из Татарстана к странам Азии. В исследовании оператора в начале мая турпоток туда вырос более чем в два раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+94%), Китай (+243%), Шри-Ланку (64%) и Южную Корею (+183%).

В заграничных поездках чаще всего татарстанцы пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 48%. В VK в путешествии стали заходить на 29% чаще. Замыкает первую тройку YouTube со снижением в 9%. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.

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