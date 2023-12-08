Татарстанцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

Этой осенью число туристов из республики, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло на 40%. Татарстан занял вторую строчку среди регионов Поволжья по количеству путешественников, выезжающих в «сказочную» резиденцию. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за сентябрь-ноябрь 2022-2023 гг.

В топе оператора выше расположились только гости из Самарской области. Тройку лидеров замыкают жители Башкирии, которые за год поднялись в рейтинге с шестого места.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток туристов из Татарстана приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно в ноябре — во время школьных каникул и в день рождения российского Деда Мороза. Помимо казанцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Зеленодольска, Набережных Челнов, Буинска, Азнакаево, Лениногорска и Бугульмы.

В среднем путешественник из республики в ноябре расходовал порядка 300 мегабайт при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат 150 селфи с Дедушкой Морозом.

С начала декабря увеличился поток туристов и к татарскому зимнему волшебнику Кыш Бабаю. С открытия сезона, которое прошло 3 декабря, в парке «Лес Чудес» в селе Новый Кырлай уже побывали гости более чем из 10 регионов страны. Больше других захотели встретиться с татарским «братом» Деда Мороза и его дочерью Кар Кызы жители Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Самарской, Кировской и Нижегородской областей.

МегаФон заранее построил в резиденции инфраструктуру связи, чтобы посетители без ограничений делились эмоциями от пребывания в сказочной атмосфере с близкими.

Татарстанцы, не решившиеся на поездку в Великий Устюг или в Арский район, активно отправляют письма с желаниями в бумажном и электронном форматах. Всего абоненты оператора из Татарстана потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза этой осенью на 30% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.