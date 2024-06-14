Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии

МТС, цифровая экосистема, запустила сервис «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Сейчас татарстанцы могут «растянуть» платеж с «Флекс» при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки, на билетной витрине Ticketland МТС. В будущем появится возможность оплаты «Флексом» в интернет-магазине компании и на всех витринах, где есть МТС Pay.

«Флекс» – экосистемный сервис, позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка. Одно из преимуществ сервиса – отсутствие комиссии для магазинов и необходимости дополнительной интеграции.

Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Также в планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.