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Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии

МТС, цифровая экосистема, запустила сервис «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила сервис «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Сейчас татарстанцы могут «растянуть» платеж с «Флекс» при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки, на билетной витрине Ticketland МТС. В будущем появится возможность оплаты «Флексом» в интернет-магазине компании и на всех витринах, где есть МТС Pay.

«Флекс» – экосистемный сервис, позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка. Одно из преимуществ сервиса – отсутствие комиссии для магазинов и необходимости дополнительной интеграции.

Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Также в планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.

«Помимо основных телеком-услуг, экосистема МТС развивает целый ряд направлений практически во всех сферах жизни — от онлайн-кинотеатра, цифровой библиотеки, туристического сервиса, кибербеза, музыкального лейбла и до «умного дома» и решений для бизнеса. Экосистемный сервис Флекс делает все эти решения для пользователей еще доступнее и удобнее в использовании. В будущем в сервис также планируется введение инструментов геймификации», – отмечает директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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