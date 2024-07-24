Татарстанцы «пересаживаются» на отечественные фильмы

МТС, цифровая экосистема, провела исследование кинопредпочтений жителей Татарстана и других российских регионов за первое полугодие 2024 года. Россияне «подсели» на кино отечественного производства – количество зрителей, смотрящих оригинальный контент онлайн-кинотеатра KION от МТС, выросло более чем на 55%. Татарстанцы в целом стали чаще проводить время за просмотром фильмов и сериалов - время просмотра контента на KION увеличилось на 20%.

Аналитики KION связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.

По данным исследования, среди россиян самым популярным жанром первого полугодия 2024 года стала комедия, а предпочтения татарстанцев разделились между драмой, комедией и детско-семейным кино. Одной из самых популярных актрис, кинокартины с участием которой чаще всего смотрели татарстанцы, стала Глафира Тарханова.