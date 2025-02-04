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Татарстанцы переходят на устройства с Type-C

В России растёт востребованность зарядных устро...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В России растёт востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние 2 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать на 28% чаще. Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

В Татарстане доля Type-C в АЗУ выросла с 20% до 31%, в СЗУ (без учёта беспроводных зарядок) — с 57% до 62%, на дата-кабелях — с 35% до 45%. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C — их стали приобретать в 2,2 раза чаще. Для сравнения, продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 82%, а с Lightning — выросли всего на 2%.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них — дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны — с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т.д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству — сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе — в дороге.

«Явный рост спроса на USB-C наметился ещё год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъёмом. Как следствие, растёт спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее, мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъёмами, поскольку у пользователей на руках остаётся достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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