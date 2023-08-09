Татарстанцы оценили своё умение распоряжаться деньгами

СберНПФ выяснил, жители каких российских регионов считают себя наиболее подкованными в вопросах финансовой грамотности, а кто хотел бы развить навыки в этой сфере. Самую высокую оценку своему умению распоряжаться деньгами дали татарстанцы, однако такая уверенность не всегда гарантирует защиту от убытков.

Жители Республики высоко оценили своё умение распоряжаться деньгами. 89% респондентов довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования.

68% респондентов из Татарстана заявили, что никогда не сталкивались с убытками.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ: «Как показал опрос, людей, которым не хватает финансовой грамотности, всё ещё достаточно. Как следствие, они совершают импульсивные покупки, переплачивают за товары, пропускают сроки оплаты услуг ЖКХ и платежи по кредитам, упускают положенные им по закону льготы и так далее. В то же время обнадёживает, что россияне всё чаще стремятся эффективно распоряжаться своими деньгами: 63% респондентов хотели бы развить навыки в этой области, особенно высок этот показатель в регионах с низкой самооценкой финансовой грамотности. Повышение уровня финансовых знаний приоритетно для СберНПФ. Например, с помощью сервиса ″Пенсионная витрина″ в приложении СберБанк Онлайн можно узнать всю базовую информацию о пенсиях: какими они бывают и как формируются, как рассчитать собственную пенсию и обеспечить прибавку к государственной пенсии. Судя по результатам опросов, это одна из наиболее сложных для понимания финансовых тем, а ведь знать об этом необходимо, так как тема пенсий касается каждого».

Исследование проводилось среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.