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Татарстанцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие подарки

Татарстанцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие подарки

Фото: пресс-служба МТС

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МТС, цифровая экосистема, в честь своего дня рождения запускает розыгрыш миллионов ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и другие активности, а также подписки на продукты экосистемы. Побороться за подарки могут не только клиенты МТС, но и любой желающий.

В честь 30-летия в России, компания разыгрывает эксклюзивные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы, а также дарит всем участникам гарантированные подарки. Татарстанцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой, путешествие мечты , подарочные карты, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и многое другое.

«МТС за 30 лет стала мощной экосистемой с большим многообразием направлений. Для Татарстана этот год тоже юбилейный – 20 лет назад компания начала работу в республике и подключила первого абонента. А сегодня в нашей экосистеме - миллионы татарстанских пользователей мобильного и домашнего интернета, бизнес-продуктов и других ИТ-сервисов. Мы благодарим татарстанцев за доверие и приглашаем отпраздновать юбилей вместе. Особенность нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы. Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Участвовать в розыгрыше подарков от экосистемы МТС может любой желающий», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru

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