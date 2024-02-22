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Татарстанцы могут сэкономить до 30% на связи с абонементом МТС

Татарстанцы могут сэкономить до 30% на связи с абонементом МТС

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Татарстанцы и жители других регионов могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер, абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

«Экосистемный подход позволяет удовлетворить самые различные запросы наших абонентов и дать максимальный выбор разнообразных по наполненности и цене «пакетов» цифровых сервисов. Например, МТС Супер, помимо мобильной связи, интернета, неограниченного трафика на социальные сети и мессенджеры, включает в себя также доступ к онлайн-кинотеатру KION, МТС Музыке, онлайн-библиотеке Строки и другим. С абонементом на связь наши новые клиенты смогут получить значительную скидку, выбрать оптимальный срок абонемента и не бояться пропустить день оплаты тарифа – вся абонентская плата оплачивается единовременно», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Стоимость абонемента МТС Супер в Татарстане:

• 3 месяца – 2120 рублей (707 рублей в месяц);

• 6 месяцев - 3850 рублей (642 рубля в месяц);

• 12 месяцев - 6620 рублей (552 рубля в месяц).

Более подробную информацию можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Реклама. ПАО МТС

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