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Татарстанцы могут пройти бесплатное обучение в Школе аналитиков данных МТС

Татарстанцы могут пройти бесплатное обучение в Школе аналитиков данных МТС

Источник: shutterstock

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МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data МТС. Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе – все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу в МТС.

Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: в геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса – действующие сотрудники центра Big Data МТС.

Обучение проходит в онлайн-формате: два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных, нужно подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python. Обучение начнётся 7 ноября 2023 года.

«В Татарстане активное и сильное ИТ-сообщество, создана комфортная среда для обучения и развития школьников и студентов. Здесь активно работают образовательные площадки и креативные пространства, проводятся различные мероприятия для поддержки даже школьных стартапов, «прописано» множество федеральных ИТ-компаний. Профильных специалистов готовят ИТ-лицей, Иннополис и другие учебные заведения. Наш курс даёт возможность применить самые актуальные теоретические знания в решении реальных коммерческих кейсов, а выпускники смогут заниматься одним из самых перспективных направлений в IT-отрасли – развитием больших данных», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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