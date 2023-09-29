Татарстанцы могут получить бонусы и приз за оформление СберКарты

Сбер подготовил приятные сюрпризы для тех, кто в ближайшее время оформит СберКарту. Новые владельцы дебетовой СберКарты получат:

Кешбэк 10% бонусами СберСпасибо за покупки в СберМаркете. Чтобы получать повышенный кешбэк бонусами в течение двух месяцев, необходимо оформить свою первую дебетовую СберКарту онлайн или в отделениях банка до 3 октября и зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо»

Размер бонусного кешбэка на все покупки в СберМаркете — 10%, но не более 2000 бонусов в рамках акции и 1000 бонусов в течение одного месяца.

Возможность принять участие в розыгрыше промокодов на сумму 520 000 рублей за заказ продуктов в СберМаркете

Для участия в розыгрыше необходимо оплатить новой картой как минимум один заказ в СберМаркете. Шесть победителей получат промокоды на общую сумму 520 000 рублей и смогут использовать их для заказа продуктов в СберМаркете.

Обладатели кредитных СберКарт, впервые открывшие дебетовую СберКарту, также могут стать участниками акции. Узнать больше о дебетовой СберКарте и оставить заявку на её оформление можно на сайте Сбера.



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