Важное в РТ
· Служба новостей

Татарстанцы могут оставить предзаказ на Apple Vision Pro в интернет-магазине МТС

Татарстанцы могут оставить предзаказ на Apple Vision Pro в интернет-магазине МТС

Фото: ПАО МТС

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Татарстанцы, оставившие заявки до 15 февраля, смогут получить новинку одними из первых в России с доставкой в любой регион присутствия МТС.

Для того, чтобы оформить предзаказ, нужно оставить на сайте данные, номер телефона и email. Специалисты контакт-центра свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. Планируется выдавать предзаказы уже в начале марта.

«Для нас всегда важно дать возможность нашим покупателям получить все главные мировые технологические новинки. Мы видим традиционно высокий интерес к технике Apple, например, в прошлом году мы первыми привезли в Россию новые MacStudio, и буквально за несколько дней наши клиенты раскупили первую партию товара. Ожидаем не менее высокий интерес к Apple Vision Pro», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

уничтожение тараканов в реутово

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

изготовление забора из профнастила цена за работу в Екатеринбурге

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

20 часов назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка

Новости Татарстана

21 час назад

Билеты на финал одного из турниров «Игр будущего» раскупили за 5 минут
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы