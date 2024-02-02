Татарстанцы могут оставить предзаказ на Apple Vision Pro в интернет-магазине МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Татарстанцы, оставившие заявки до 15 февраля, смогут получить новинку одними из первых в России с доставкой в любой регион присутствия МТС.

Для того, чтобы оформить предзаказ, нужно оставить на сайте данные, номер телефона и email. Специалисты контакт-центра свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. Планируется выдавать предзаказы уже в начале марта.