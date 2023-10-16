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Татарстанцы могут купить бриллианты для украшений или инвестиций

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Клиенты Сбера теперь могут купить бриллианты в банке. Первые покупатели уже приобрели несколько драгоценных камней, чтобы сделать из них ювелирные изделия для личного пользования.

Бриллианты также могут стать хорошей инвестицией по примеру сбережений в золоте. Ценообразование в инвестиционных драгоценных камнях более сложное. Если у золота учитывается только вес, у бриллиантов имеют значение вес, форма, цвет и качество. Каждый камень уникален. Если после покупки бриллиант не остался на ответственное хранение у производителя, при обратной продаже потребуется его повторная экспертиза.

Продуктом Сбера «Бриллиант» могут воспользоваться клиенты премиального обслуживания канал «СберПервый» и пользователи Sber Private Banking.

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