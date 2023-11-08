Татарстанцы доверяют выбор музыки искусственному интеллекту

МТС, цифровая экосистема, изучила музыкальные предпочтения россиян. Аналитики МТС Музыка выявили, что доля ежедневно слушающих музыку в Татарстане и Поволжье выше (40%), чем в других федеральных округах, за исключением Дальневосточного ФО (57%). Также ежедневно 16% опрошенных в Поволжье слушают подкасты, а 19% не используют такой формат вообще. Свыше трети опрошенных татарстанцев включают музыку, когда хочется расслабиться и отдохнуть. Для этого 64% обращаются к спискам избранных мелодий, а 48% доверяются искусственному интеллекту и слушают песни из рекомендованных. Среди любимых жанров - российская поп-музыка, ее выбирают почти половина респондентов.

Слушают, когда хотят расслабиться

Татарстанцы и другие жители Поволжья признались, что для расслабления чаще всего выбирают треки из избранного. В отличие от молодежи (18-24 года) с собственными плейлистами, старшая группа (45-50 лет) в таком настроении чаще включает радио.

Кроме российской поп-музыки, жители Татарстана, когда отдыхают, отдают предпочтение в большей степени танцевальным трекам, русскому року, западному попу и электронной музыке. При этом миллениалы (25-35 лет) выбирают хип-хоп (24%) и российский поп (44%), а старшая группа опрошенных – шансон (35%).

Слушают в энергичном настроении

Как показало исследование, на первых двух строчках при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении – российская поп-музыка (42%) и танцевальная (39%). Мужчины чаще выбирают для себя электронную музыку (24%). Молодая группа поволжских респондентов (18-24 года) слушает хип-хоп (22%), западный рок (27%), а также электронную музыку (25%). Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%).

Слушают независимо от настроения

Российская поп-музыка популярна среди женщин и аудитории 35-50 лет. Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%). Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку и такая тенденция выбора наблюдается в городах-миллионниках (20%).

В ходе исследования был проведен опрос двух тысяч россиян, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет по всей России. Его выводы легли в основу стилистического обновления приложения МТС Музыка. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».