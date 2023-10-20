Татарстанцы чаще покупают кнопочные телефоны в мае и июне

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Оператор запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. Жители Татарстана заинтересовались новыми аппаратами — в республике доля продаж устройств этого бренда в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 11% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае и июне — в начале дачного сезона и школьных каникул.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников — родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все они оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.