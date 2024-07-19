Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну
Фото: пресс-служба ПАО МТС
МТС, цифровая экосистема, запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников и студентов с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС.
Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники и студенты погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.
«Погружение в мир ИТ и изучение разных специальностей, чтобы найти подходящее для себя, можно и нужно начинать еще со школьной скамьи. В помощь молодежи МТС организует большое количество конкурсов, турниров, онлайн-обучений. Татарстанские ребята – их активные участники. К примеру, ученик казанского лицея №2 стал обладателем третьего места всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ среди восьми тысяч разработчиков. В прошлом году мы запустили на образовательной платформе «Поколение М» бесплатный курс по веб-дизайну и убедились в высокой востребованности и популярности этого направления среди молодежи. Мы приглашаем ребят, которые хотят связать свою жизнь с ИТ, попробовать свои силы в новом потоке онлайн-школы по веб-дизайну», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.
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