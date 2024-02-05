Татарстанцам стало еще проще получить зарплатные привилегии Сбера

Получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов Сбера можно даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк. Теперь сделать это стало еще проще и быстрее: нужно подключить персональный зарплатный проект, переводить часть дохода на карту Сбера самостоятельно и пользоваться продуктами и сервисами банка на выгодных условиях.

Для подключения к персональному зарплатному проекту необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сервисы» - «Поступления» - «Зарплата» - выбрать «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму или вносить наличные через банкомат на карту или счет Сбера. Доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Расчет минимальной суммы перевода происходит автоматически. Если же клиент перестал получать зарплату на карту Сбера последние 30 дней, то он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту.

При выполнении всех условий доступны следующие привилегии: сниженная ставка по кредиту, надбавка к ставке при открытии вклада «Лучший %» и по накопительному счету, скидка на оформление налогового вычета, скидка на связь от СберМобайла, скидка на защиту финансов, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль и купон на 500 рублей от Мегамаркета.