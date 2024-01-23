Татарстанцам представили новое мобильное приложение для защиты от спама и мошенников

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатное антиспам-приложение «Защитник», с помощью которого можно определить, кто звонит, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложением могут пользоваться абоненты любых российских мобильных операторов.

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении татарстанцы также могут пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение МТС Кто звонит. Приложение доступно в Google Play и AppStore.